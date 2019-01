Un groupe anarcho-libertaire revendique l'incendie de France Bleu Isère et d'un émetteur TDF

​Les auteurs sont sans équivoque à l'égard de la presse : "De tous les dompteurs de for intérieur qui existent, celui que je déteste le plus, le journaliste". Et dénonce "les industriels d’hypnoses collectives, contre les fabricants de subjectivités consentantes à la société existante". Le texte lance également "bravo aux individu·e·s enfin, qui, par monts et par vaux, perpétuent l'attaque et veulent tout mettre à sac".