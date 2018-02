Un grand prix avec l'orchestre Philharmonique de Radio France

Pour stimuler curiosité et échange d’idées, les six compositeurs en lice (Luca Antignani, Bechara El-Khoury, Éric Montalbetti, Zad Moultaka, Brice Pauset et Jean-Baptiste Robin) sont allés à la rencontre de milliers d’élèves de toute la France, pour engager avec eux une réflexion sur la définition de la musique contemporaine et de l’art en général. Le jeudi 15 mars prochain au Studio 104 puis à l’Auditorium de Radio France, aura lieu un débat entre tous les compositeurs en lice et les élèves. Sera proclamé ensuite le lauréat 2018.

La création de Hiatus et turbulences de Baptiste Trotignon, lauréat 2017 sera donnée pour les lycéens au cours d’une répétition de l’Orchestre philharmonique de Radio France placée sous la direction de Marzena Diakun.