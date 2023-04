Un concert pour les 15 ans de 47FM

Rappelions que depuis le 29 novembre, la radio la plus écoutée de l’agglomération d’Agen, 47 FM, est entrée dans le giron du groupe Com'Presse dirigé par Julien Leclercq et situé à Astaffort. 47FM a été reprise par une entreprise locale, spécialiste des médias et de la communication. Les nouveaux dirigeants de 47FM souhaitent s'inscrire dans la continuité de ce qui a été réalisé par Frédéric Courtine et son équipe de Mediameeting depuis le lancement de la station, en conservant "son identité musicale éclectique qui séduit toutes les générations et en continuant à fournir de l'information locale et de qualité, autour du rugby, de la gastronomie, de l'emploi, et d'autres thématiques chères aux habitants de notre département".