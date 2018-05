Un concert 100% filles avec Hit West

L’émission spéciale "En attendant Hit West Live" se déroulera entre 16h et 20h en direct et en public (entrée libre) sur la péniche Pianoi Barge, au Parc du Golfe de Vannes. L’animateur Ben invitera les artistes de la soirée à venir à la rencontre du public et pourquoi pas jouer un morceau de piano sur la scène du Piano Barge "en toute intimité et simplicité". Pendant ce temps, Lucas circulera dans Vannes pour offrir les dernières places pour la soirée. Autour de Coeur de Pirate, seront réunies les talents du printemps : Juliette Armanet, Kimberose, Nayaet Claire Laffut pour un seul soir, une seule scène et un plateau 100% filles pour ce concert gratuit sur invitation