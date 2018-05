Un "bon trimestre" pour NRJ Group

Le chiffre d’affaires du pôle TV enregistre une hausse de 10.8 % au 1er trimestre 2018, à 21.6 M€. Cette croissance profite à chacune des 3 chaînes du Groupe et est notamment liée à la très bonne performance commerciale de Chérie 25. Sur les 3 premiers mois de l’exercice 2018, le pôle Diffusion enregistre un chiffre d’affaires de 16.3 M€, en hausse de 24.4 % par rapport à celui du 1er trimestre 2017. Cette forte progression s’explique par une solide croissance organique de 21% en radio et par des prestations de réaménagement des fréquences commandées par l’ANFR. Ces dernières vont continuer à impacter positivement le pôle Diffusion en 2018.

Enfin, l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le 16 mai prochain, au siège social du groupe et la publication des résultats semestriels 2018 est annoncée pour le 26 juillet 2018.