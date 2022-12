Un an de pizzas à gagner avec Toulouse FM

Les auditeurs doivent écouter et noter les 3 ingrédients cités pendant l'émission puis appeler Toulouse FM. Durant l’après-midi, ils pourront rejoindre également l’équipe de la radio pour déguster la pizza Toulouse FM avec des surprises et des cadeaux. Toulouse FM et les restaurants Forno Gusto ont lancé la Pizza Toulouse FM l’année dernière. La première radio locale de Toulouse et la célèbre enseigne toulousaine de street food italienne proposent ensemble cette recette signature. La Pizza Toulouse FM, intégrée à la carte des pizzérias Forno Gusto de la Ville rose, est concoctée avec un mélange de produits du Sud-Ouest et de spécialités typiquement italiennes.