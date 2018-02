Un "Live à Fip" 100% filles ou presque…

Au programme notamment la grâce naturelle de Marie Modiano, le Cap Vert en musiques avec Lucibela, la pop électro du duo Hollydays, l’énergie "soul" d’Imany, la voix puissante et bouleversante de la chanteuse britannique Hannah Williams et la charismatique Sandra Nkaké. La chanteuse franco-camerounaise interprétera avec le saxophoniste Thomas de Pourquery deux titres inédits issus de leur collaboration autour du projet Session Unik Adami. "Ce projet permet à un duo d’artistes d’enregistrer deux titres directement sur une machine à graver les vinyles et de vivre une expérience inédite" précise FIP.

"Live à Fip", un rendez-vous "où tous les univers se croisent" chaque les jeudis de 20h à 22h. L'émission est animée par Stéphanie Daniel.