Un "Live Alouette" à Limoges

Par ailleurs, l'équipe d'Alouette diffusera le maardi 12 octobre, émission spéciale à partir de 16h. Une émission ponctuée d'interviews des artistes, d'ambiance, des balances… pour découvrir les coulisses et les préparatifs de ce nouvel "Live Alouette".

En Limousin, Alouette est diffusée grâce à 3 fréquences en Creuse : Aubusson (107.3), Guéret (88.8) et La Souterraine (107.0). Elle diffuse également son programme dans la capitale régionale à Limoges via la fréquence 92.6.

Rappelons que la "Première radio régionale de France" couvre 4 régions et 20 départements.