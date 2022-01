Un "Hyper Weekend" malgré la crise sanitaire

"Nous avons décidé de maintenir l’Hyper Weekend Festival les 21, 22 et 23 janvier. Bien sûr, dans une version aménagée pour mettre en application les mesures de protection sanitaire en vigueur : il faudra profiter des concerts assis et respecter les jauges" précise Radio France. Ce festival de début d'année se présente comme "un événement où la scène française, la création et la rencontre des genres seront à l’honneur". Cet "Hyper Weekend" vivra aussi sur les antennes en direct ou en rediffusion pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. "Les artistes qui ne pourront malheureusement plus se produire au Festival en raison de ces nouvelles conditions pourront compter sur la Maison pour briller tout au long de l’année à travers nos antennes et dans nos salles" indique Radio France...