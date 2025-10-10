Trois jours pour outiller les radios communautaires à Québec

Vous aimerez aussi
-
DAB+, podcast, IA : le RadioTour Île-de-France ouvre la saison 25-26
-
RadioTour Paris : une Masterclass Express sur les nouvelles armes des rédactions
-
Longueur d’ondes revient pour sa 22e édition dédiée à la radio et à l’écoute
-
Au Québec, l’ARCQ accompagne le développement des 37 radios locales
-
RadioTour Masterclass Express - Publicité digitale : optimisez vos campagnes streaming et podcast
L’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec donne rendez-vous du jeudi 6 au samedi 8 novembre 2025 à l’Hôtel Château Laurier, à Québec. La 48ᵉ édition affiche le thème "Enjeux et expertises – 100 % local ", avec un fil rouge : valoriser l’achat local, la proximité avec les communautés et l’expertise développée dans les stations membres de l’ARCQ.
Le vendredi s’ouvrira par le mot de bienvenue à 09h, suivi à 09h30 d’un panel "Production de publicités radiophoniques – innover avec de meilleures pratiques". La table ronde est animée par Patrick Cadieux avec Jacques Henri (Radio Gaspésie), François Matte (Cogeco Média) et Vincent Fournier, conseiller stratégique en ventes. Objectif : améliorer la performance créative et commerciale des campagnes diffusées.
Le vendredi s’ouvrira par le mot de bienvenue à 09h, suivi à 09h30 d’un panel "Production de publicités radiophoniques – innover avec de meilleures pratiques". La table ronde est animée par Patrick Cadieux avec Jacques Henri (Radio Gaspésie), François Matte (Cogeco Média) et Vincent Fournier, conseiller stratégique en ventes. Objectif : améliorer la performance créative et commerciale des campagnes diffusées.
Management, ventes et bénévolat
À 11h, une session "La radio communautaire lors de situations d’urgence : un rôle essentiel à développer" réunira des intervenants du ministère de la Sécurité publique du Québec et de l’Association des directeurs municipaux du Québec. La place de l’antenne locale y est examinée sous l’angle de l’information de service, de la coordination et des retours d’expérience.
Le vendredi après-midi démarrera à 13h45 avec deux ateliers au choix : "Équipez vos équipes pour bâtir un climat sain", destiné aux directions générales et présenté par Maryse Audet, et "Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter !", proposé par Vincent Fournier. À 15h15, la conférence "Le recrutement, la gestion et la valorisation des bénévoles : une force incroyable !" sera présentée par Jean-Charles Denis (Centre d’action bénévole de Québec).
Le vendredi après-midi démarrera à 13h45 avec deux ateliers au choix : "Équipez vos équipes pour bâtir un climat sain", destiné aux directions générales et présenté par Maryse Audet, et "Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter !", proposé par Vincent Fournier. À 15h15, la conférence "Le recrutement, la gestion et la valorisation des bénévoles : une force incroyable !" sera présentée par Jean-Charles Denis (Centre d’action bénévole de Québec).
Financement, monétisation et idées
Le samedi à 09h, l’atelier de l’ARCQ animé par Angelica Carrero ouvre la journée. À 10h45, une table ronde ARCQ-ARCC "La levée de fonds – cas vécus et bonnes pratiques", animée par Patrick Cadieux avec Claude Chabot, Michel Jacob et Laurent de Lavenne, partagera méthodes et retours d’expérience. La conférence "La radio à l’ère du numérique : vendre plus, vendre mieux" présentée à 13h30 par Luc Dupont (professeur, chercheur et auteur), traitera des stratégies de revenus à l’antenne et sur les plateformes. À 15h, "12 idées en 40 minutes" condensera les meilleures pratiques proposées par les membres de l’ARCQ.
L’édition 2025 entend "mettre de l’avant des solutions" issues du terrain et renforcer la capacité des radios communautaires à innover, à mobiliser et à mieux servir leurs publics.
L’édition 2025 entend "mettre de l’avant des solutions" issues du terrain et renforcer la capacité des radios communautaires à innover, à mobiliser et à mieux servir leurs publics.