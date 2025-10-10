La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 10 Octobre 2025 - 06:50

Trois jours pour outiller les radios communautaires à Québec


Notez


Du 6 au 8 novembre à l’Hôtel Château Laurier (Québec), l’ARCQ organise la 48ᵉ édition des" Jours de la radio" sur le thème "Enjeux et expertises – 100% local !". Au programme, des sessions opérationnelles pour l’antenne et la régie : publicité, ventes, urgence, bénévolat, innovation éditoriale. Souper-Showcase, rencontres et Petit Salon complètent un rendez-vous pensé pour les stations communautaires.


Trois jours pour outiller les radios communautaires à Québec

Vous aimerez aussi
L’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec donne rendez-vous du jeudi 6 au samedi 8 novembre 2025 à l’Hôtel Château Laurier, à Québec. La 48ᵉ édition affiche le thème "Enjeux et expertises – 100 % local ", avec un fil rouge : valoriser l’achat local, la proximité avec les communautés et l’expertise développée dans les stations membres de l’ARCQ.
Le vendredi s’ouvrira par le mot de bienvenue à 09h, suivi à 09h30 d’un panel "Production de publicités radiophoniques – innover avec de meilleures pratiques". La table ronde est animée par Patrick Cadieux avec Jacques Henri (Radio Gaspésie), François Matte (Cogeco Média) et Vincent Fournier, conseiller stratégique en ventes. Objectif : améliorer la performance créative et commerciale des campagnes diffusées.

Management, ventes et bénévolat

À 11h, une session "La radio communautaire lors de situations d’urgence : un rôle essentiel à développer" réunira des intervenants du ministère de la Sécurité publique du Québec et de l’Association des directeurs municipaux du Québec. La place de l’antenne locale y est examinée sous l’angle de l’information de service, de la coordination et des retours d’expérience.
Le vendredi après-midi démarrera à 13h45 avec deux ateliers au choix : "Équipez vos équipes pour bâtir un climat sain", destiné aux directions générales et présenté par Maryse Audet, et "Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter !", proposé par Vincent Fournier. À 15h15, la conférence "Le recrutement, la gestion et la valorisation des bénévoles : une force incroyable !" sera présentée par Jean-Charles Denis (Centre d’action bénévole de Québec).

Financement, monétisation et idées

Le samedi à 09h, l’atelier de l’ARCQ animé par Angelica Carrero ouvre la journée. À 10h45, une table ronde ARCQ-ARCC "La levée de fonds – cas vécus et bonnes pratiques", animée par Patrick Cadieux avec Claude Chabot, Michel Jacob et Laurent de Lavenne, partagera méthodes et retours d’expérience. La conférence "La radio à l’ère du numérique : vendre plus, vendre mieux" présentée à 13h30 par Luc Dupont (professeur, chercheur et auteur), traitera des stratégies de revenus à l’antenne et sur les plateformes. À 15h, "12 idées en 40 minutes" condensera les meilleures pratiques proposées par les membres de l’ARCQ.
L’édition 2025 entend "mettre de l’avant des solutions" issues du terrain et renforcer la capacité des radios communautaires à innover, à mobiliser et à mieux servir leurs publics.

Tags : Angelica Carrero, ARCQ, Canada, événement, Québec, radios communautaires



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 9 Octobre 2025 - 06:50 DAB+, podcast, IA : le RadioTour Île-de-France ouvre la saison 25-26

Mardi 7 Octobre 2025 - 08:20 RadioTour Paris : le programme minute par minute

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication