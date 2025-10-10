Trois jours pour outiller les radios communautaires à Québec

À 11h, une session "La radio communautaire lors de situations d’urgence : un rôle essentiel à développer" réunira des intervenants du ministère de la Sécurité publique du Québec et de l’Association des directeurs municipaux du Québec. La place de l’antenne locale y est examinée sous l’angle de l’information de service, de la coordination et des retours d’expérience.

Le vendredi après-midi démarrera à 13h45 avec deux ateliers au choix : "Équipez vos équipes pour bâtir un climat sain", destiné aux directions générales et présenté par Maryse Audet, et "Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter !", proposé par Vincent Fournier. À 15h15, la conférence "Le recrutement, la gestion et la valorisation des bénévoles : une force incroyable !" sera présentée par Jean-Charles Denis (Centre d’action bénévole de Québec).