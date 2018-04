Trois formations professionnelles portées par la FRAP

Ces trois nouvelles se dérouleront la Nantes. La première est intitulée "Préparer et animer un plateau radio" et sera animée par Roland Richard, journaliste indépendant et rédacteur en chef de Infosport+, les 2, 3 et 4 juillet. La deuxième, les 18, 19 et 20 juin, est dénommée "Diversifier les finances de sa radio" sera animée par Mickaël Lahcen, directeur de RCF Poitou, formateur à Mediatic Conseils et membre de la commission FSER. Enfin, la troisième formation a pour titre "Gérer et développer la vie associative d'une radio" (dates non précisées) avec Valentin Beauvallet, directeur de la Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire. Elle vous permettra d'apprendre à développer des événements fédérateurs ou encore d'adapter votre discours pour les bénévoles et de travailler sur l’utilité sociale de son association.