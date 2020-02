Trois Suisses sur quatre écoutent la radio numérique

Selon les chiffres relevés semestriellement par l'institut de recherche GfK sur mandat de l'OFCOM et du groupe de travail "Migration numérique" (GT DigiMig), déjà 3 Suisses sur 4 écoutent la radio numérique et seul 1 sur 6 encore exclusivement les OUC. L'utilisation de la radio numérique a augmenté de 19 points de pourcentage en quatre ans, passant de 49% à l'automne 2015 à 68% à l'automne 2019, tandis que l'utilisation des OUC chutait de 19 points, de 51% à 32%. Avec 37%, soit une augmentation de 14 points de pourcentage depuis l'automne 2015, le DAB+ est devenu pour la première fois le mode de diffusion le plus utilisé.





Alors qu'il y a quatre ans, 24% de la population déclarait écouter la radio exclusivement sur OUC, cette proportion a diminué de 9 points de pourcentage depuis et se situe actuellement à 15%.