Tout schuss avec Kiss FM

Les auditeurs gagneront leur forfait de ski et l’aller/retour au départ de Nice en bus avec le partenaire Transdev Alpes Maritimes et sa marque de tourisme Isilines Premium. La station de Valberg est à seulement 1h15 du littoral, c'est la station familiale par excellence. Un domaine skiable de 90km de tous niveaux avec des zones ludiques : big air bag, Snow park, family zone équipée d’une vidéo zone. Il était donc logique que la radio choisisse cette destination pour la première édition. Les #LEVTOT, l'équipe de la matinale, en profiteront pour enregistrer sur place une émission spéciale avec de nombreux jeux, des interviews... Des jeux seront aussi organisés dans le bus à l'aller comme au retour. La journée sera largement relayée sur les réseaux sociaux de la radio qui prévoit également des directs avec l'antenne.



Et comme à la radio il n'y a jamais de perdants, les auditeurs qui n'auront pas gagné leurs places pourront tout de même les rejoindre sur place s'ils le souhaitent pour vivre ce moment de convivialité avec l’équipe de Kiss FM.