"Tous frères" : la nouvelle émission de RCF Hauts-de-France

Chaque semaine, la rédaction entraîne donc ses auditeurs à la rencontre de ceux qui prennent soin des plus fragiles et des plus vulnérables des Hauts-de-France. Douze minutes précieuses pour découvrir la beauté de la fraternité en action dans cette région. Depuis la rentrée, RCF a déjà mis en lumière plusieurs exemples de fraternité de proximité avec la communauté du Cenacolo, à Hondeghem, qui aide des toxicomanes ou alcooliques à sortir de leurs addictions, la Maison de famille de Magdala, à Faches-Thumesnil, qui propose à des personnes de la rue ou en grande précarité de vivre en colocation ou le Mouvement du Nid, à Lille, qui aide à sortir de la prostitution par des actions de soutien. Une émission à écouter chaque mercredi à 11h30 ou disponible en podcast sur rcf.fr