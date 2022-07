Tour Vibration 2022 : une nouvelle date au Mans

Les festivaliers pourront vibrer sur le parking des Quinconces autour d’une programmation avec des artistes comme Juliette Armanet, Christophe Willem, Jeremy Frerot, Lujipeka, La Petite Culotte et Sara et Rania. Ils se rajoutent ainsi aux 15 autres artistes confirmés sur les dates de Châteauroux (2 septembre), Outarville (9 et 10 septembre) et Blois (16 septembre) avec notamment Amir, Black M, Aazar, Shy’m, Feder, Sound of Legend, Keen’v et bien d’autres pour le plus grand bonheur des festivaliers.

Pour cette nouvelle édition, le festival se réinvente et s’engage. La radio souhaite mettre à profit son succès populaire pour permettre à des associations locales de sensibiliser le public à leurs actions, notamment en faveur des jeunes, dans tous les départements dans lesquels le Tour Vibration aura lieu.