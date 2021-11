Toulouse FM a organisé la Journée mondiale de la chocolatine

Une journée bon enfant au cours de laquelle la "Chocolateam" Toulouse FM a envahi la Ville rose et sa périphérie pour une distribution géante et gratuite de chocolatines dans les rues mais aussi dans les entreprises des auditeurs inscrits préalablement via le site de la radio. De plus, de nombreux artisans boulangers-pâtissiers se sont également mobilisés pour offrir des chocolatines dans leurs boutiques à toutes les personnes se présentant au nom de Toulouse FM à l’occasion de cette Journée mondiale.

"Une belle opération réussie qui a fortement mobilisé les auditeurs de la station autour des valeurs fédératrices du sud-ouest, de l’artisanat et du commerce de proximité" rappelle Toulouse FM.