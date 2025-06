Totem réunit la scène musicale pour son Totem Music Live

Christophe Mali, chanteur du groupe Tryo, présentera son deuxième album solo, dix-neuf ans après le premier. Il revisitera ses classiques et dévoilera ses nouveaux titres, dont "L’hymne de nos campagnes". La Suisse sera représentée par Stéphane, qui a séduit le public francophone en 2024 avec ses titres "Ma Chérie" et "Vice Versa". Le jeune artiste Cobalt, révélé par l’émission "La France a un incroyable talent", viendra défendre ses propres compositions. Sylvain Duthu, membre de Boulevard des Airs, proposera un répertoire mêlant chansons et confidences.

Enfin, Tom Frager clôturera la soirée avec son univers pop et reggae.