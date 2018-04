Top Music prépare son Top Music Live

Ce concert réunira "10 artistes majeurs et 5 jeunes talents" qui se produiront sur la scène du Zénith Europe le 12 avril prochain. Le public pourra applaudir Louane, Maître Gims, Slimane, Tal, Julian Perretta, Synapson, Madame Monsieur (qui représentera lma France à l'Eurovision), la chanteuse Hoshi, June the Girl et Diva Faune. En lever de rideau, ce sont 5 jeunes talents sélectionnés parmi 60 postulants qui se produiront. Ce concert sera présenté par Antonia de Rendinger.

L'ensemble du public présent ce soir-là aura été invité par Top Music et ses partenaires car aucune place n'est mis en vente. D'ailleurs, les dernières places sont offertes ces jours-ci sur l'antenne de Top Music.