"The Innovators 2026" ou quand l’innovation devient un outil quotidien

Parmi les évolutions analysées, l’infrastructure IP et la virtualisation occupent une place centrale dans la transformation des environnements de production. Ces technologies redéfinissent les architectures techniques en facilitant la flexibilité, la mutualisation des რესsources et l’adaptation aux nouveaux modes de distribution audio.

L’audio immersif ouvre de nouvelles perspectives en matière de narration et d’expérience utilisateur. Il permet aux acteurs de la radio et du podcast de proposer des formats enrichis, adaptés à des usages multi-plateformes, tout en renforçant l’engagement des auditeurs.

Les connected-car analytics apportent une visibilité accrue sur les comportements d’écoute. Ces données permettent aux acteurs de l’audio de mieux comprendre les usages, d’ajuster leurs stratégies éditoriales et de distribution, et d’intégrer plus finement les logiques de consommation dans leurs dispositifs.