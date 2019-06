Tendance Ouest : un "Tendance Live" à Montivilliers

Le Tendance Live fait étape à Montivilliers (Seine-Maritime), ce vendredi 28 juin 2019. Le concert gratuit sera organisé sur la place Abbé Pierre. Les festivités débuteront à 20h30. un concert gratuit et en plein air à Montivilliers (Seine-Maritime) avec comme têtes d'affiche Amel Bent, Ycare et Axelle Red, Rose, The Pirouettes, Klingande, Daysy, Joad et David Hallyday.

Après un concert Tendance live organisé à Granville le 14 juin dernier avec pour têtes d'affiche Skip the Use, Renan Luce ou encore Magic system, ce nouveau "Tendance Live" promet de belles émotions musicales et s'adresse à toute la famille, grâce à une programmation vraiment éclectique. "Cette nouvelle édition rassemble en effet neuf artistes représentatifs de la scène d'aujourd'hui" souligne Tendance Ouest.