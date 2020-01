Tendance Ouest : un "Tendance Live" à Alençon

C'est le début d'une longue série. En 2020, la saison des "Tendance Live" s'ouvre le vendredi 31 janvier 2020 à l'Anova d'Alençon avec Tryo, groupe qu'on ne présente plus et qui revient sur le devant de la scène à l'occasion des 20 ans du célèbre titre "L'hymne de nos campagnes". À ses côtés, The Avener qui devrait transformer l'Anova en dancefloor géant.

Tendance Ouest a également invité Deluxe, Maëlle, Tibz et son nouveau succès "Tout au bout du monde", premier single d'un tout nouvel album ou encore Elsa Esnoult, Symon et Vaimalama (Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019) et son premier disque, "Good Vaïbes", qui sera disponible en février 2020.