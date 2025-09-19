Tendance Ouest organise son concert gratuit de rentrée au Havre

En partenariat avec La Forêt Immobilier, partenaire officiel du concert, une distribution de 500 places est programmée ce samedi à 10h. Les auditeurs intéressés pourront se rendre à l’agence La Forêt Immobilier, située 100 rue Bernardin de Saint-Pierre au Havre, pour obtenir leur accès à l’événement.

Parallèlement, Tendance Ouest organise un jeu permettant de remporter des places supplémentaires. Pour participer, il suffit d’envoyer le mot CONCERT par SMS au 7 14 15 (2 x 0,75 € + coût du SMS). Cette mécanique complète le dispositif de distribution physique et permet de renforcer l’interaction avec les auditeurs.