Tendance Ouest organise son concert gratuit de rentrée au Havre

Après avoir accueilli l’an dernier Superbus, Jérémy Frérot et Kimberose, le "Tendance Live" revient cette année au Havre. Organisé par la radio Tendance Ouest, le concert gratuit aura lieu vendredi 26 septembre au Carré des Docks.
L’événement s’impose comme un rendez-vous récurrent dans la cité Océane pour marquer la rentrée avec une programmation musicale variée. La soirée réunira Helena, Marine, Jeck & Carla, Julien Lieb, Charles Doré et Broken Back. Le concert s’inscrit dans la volonté de la station d’offrir un événement gratuit et accessible, tout en mettant en avant des artistes aux univers différents.
En partenariat avec La Forêt Immobilier, partenaire officiel du concert, une distribution de 500 places est programmée ce samedi à 10h. Les auditeurs intéressés pourront se rendre à l’agence La Forêt Immobilier, située 100 rue Bernardin de Saint-Pierre au Havre, pour obtenir leur accès à l’événement.
Parallèlement, Tendance Ouest organise un jeu permettant de remporter des places supplémentaires. Pour participer, il suffit d’envoyer le mot CONCERT par SMS au 7 14 15 (2 x 0,75 € + coût du SMS). Cette mécanique complète le dispositif de distribution physique et permet de renforcer l’interaction avec les auditeurs.
