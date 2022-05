Téléchargez le nouveau numéro de RedTech Magazine

Au fil des pages, vous découvrirez également les nouveaux studios colorés d'Astro Radio en Malaisie. Rénover n'importe quel studio peut être décourageant, mais le faire pendant une pandémie mondiale ajoute des incertitudes et des difficultés supplémentaires concernant la main-d'œuvre et les matériaux. Bala Murali Subramaney, directeur technique d'Astro Radio, et Jude Isa Dawson, directeur principal pour Eng & Tech, reviennent sur ce défi technique.En outre, ce numéro couvre aussi le déploiement DAB à petite échelle au Royaume-Uni, le parcours de Condé Nast vers le podcasting, et bien plus encore. Pour télécharger, RedTech, c'est ICI