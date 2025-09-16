Téléchargez le 175e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Le n° 175, diffusé du 15 au 19 septembre, propose deux interviews exclusives. Dimitri Pavlenko, à la tête de la matinale d’Europe 1, revient sur la discipline et l’organisation nécessaires à ce rendez-vous stratégique. Laurent Petitguillaume, quant à lui, détaille son engagement auprès de Radio Restos, qu’il coordonnera pour la sixième fois, exactement quarante ans après l’appel fondateur de Coluche. Ce numéro s’accompagne d’analyses chiffrées sur la baisse de 9.5% de la durée publicitaire radio sur un an, la progression de 21.1 % du digital audio, ainsi que des dossiers consacrés à l’innovation, à l’intelligence artificielle et aux évolutions du marché musical et radiophonique.