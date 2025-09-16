Téléchargez le 175e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Vous aimerez aussi
Téléchargez le 174e numéro de La Lettre Pro de la Radio
Une 15e saison pour la Lettre Pro de la Radio autour de nombreuses nouveautés
SociAudio 2025 : La Lettre Pro de la Radio prend le pouls de la profession
Bonnes vacances !
La Lettre Pro de la Radio entame sa 15e saison avec un changement éditorial d’envergure. Le magazine, jusqu’ici mensuel, adopte désormais une formule hebdomadaire intitulée La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo. Chaque mardi, les professionnels reçoivent gratuitement une édition numérique condensant l’actualité de la radio, du podcast et de l’audio digital. Ce rendez-vous met en lumière chaque semaine deux personnalités du secteur, tandis que l’intégralité des contenus est accessible sur lalettre.pro, où 70% des articles sont réservés aux abonnés. L’abonnement, fixé à 29,90 € par mois, donne accès aux archives, aux articles premium et aux services associés, dont le dépôt gratuit d’offres d’emploi.
Le n° 175, diffusé du 15 au 19 septembre, propose deux interviews exclusives. Dimitri Pavlenko, à la tête de la matinale d’Europe 1, revient sur la discipline et l’organisation nécessaires à ce rendez-vous stratégique. Laurent Petitguillaume, quant à lui, détaille son engagement auprès de Radio Restos, qu’il coordonnera pour la sixième fois, exactement quarante ans après l’appel fondateur de Coluche. Ce numéro s’accompagne d’analyses chiffrées sur la baisse de 9.5% de la durée publicitaire radio sur un an, la progression de 21.1 % du digital audio, ainsi que des dossiers consacrés à l’innovation, à l’intelligence artificielle et aux évolutions du marché musical et radiophonique.