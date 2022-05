Téléchargez le 142e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Deux mots. Égalité et diversité. Ainsi a été bâtie l’Académie d’été des antennes de Radio France. Après le succès rencontré par la première édition lancée lors de l’été 2021, le dispositif revient pour une deuxième année. L’occasion de comprendre en détail la philosophie et l’efficacité du projet.La radio nous accompagne dans notre quotidien. Mais lorsque l’on sort de la zone de diffusion de notre radio de coeur, on peut vite se sentir orphelin et perdre ses repères. Avec un bon forfait mobile et une application de choix pour son smartphone, il est possible de continuer à écouter ses journalistes et animateurs préférés, même en déplacement ! Tour d’horizon de cinq applications qu’il faut absolument avoir sur son smartphone.Louis Belair a découvert à l’adolescence, dans son village natal de Champsac en Haute-Vienne, presque par accident, la magie de la radio. Une passion qui ne l’a plus quitté. Destiné à succéder à ses parents, petits agriculteurs, sa vie a changé suite à une congestion pulmonaire…