Téléchargez le 138e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Radio Monaco diffuse ses programmes de la Principauté à Saint-Tropez, Cannes et Grasse. Mais depuis le 10 novembre, sous l’impulsion de son propriétaire Gildo Pallanca Pastor et du célèbre DJ Joachim Garraud, l’antenne a ouvert des studios à New York. Un lieu unique au coeur des États-Unis pour un programme électro et des services pour les 40 000 expatriés français.Historiquement média du gaming, Twitch deviendra-t-il le média du “blaging” ? C’est peut-être le désir profond qui anime chaque semaine, depuis la rentrée, le duo d’humoristes de France Inter, Tanguy Pastureau et Alex Vizorek, à la tête de l’émission Pastek, concept hybride issu du croisement entre plateforme vidéo (sur Twitch, le jeudi de 13h30 à 15h) et format radio (sur France Inter, le samedi à 19h20). Mariage de raison ou de déraison ? Les deux protagonistes ont, en tout état de cause, pris le parti d’en rire, et ce, avec le plus grand nombre.Présent sur les ondes radio depuis plus de 20 ans, Johann Roques ajoute une corde à son arc avec ce podcast. "Tout ce que je pratique depuis des années à la radio nourrit la production de ce podcast. C’est un prolongement relativement naturel". Depuis 2019, Johann Roques s’essaie au podcast avec "Heure Indue, journal d’un insomniaque".