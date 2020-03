Téléchargez le 120e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Chicandier : l'humour fou !

Depuis plus de dix ans, Chicandier amuse le web. Un personnage truculent, rabelaisien, beauf, assumé… Un être décomplexé, à la croisée des chemins, alcoolique, obèse, qui ne veut surtout pas faire de sport, qui a un avis sur tout, un peu gueulard. Chicandier, c’est le franchouillard que les Français aiment bien. Un personnage créé par Laurent Regairaz, humoriste avant d’être juriste et rattrapé par son rêve : le show !



L'évasion par le livre et les ondes

Depuis septembre dernier, le réseau RCF propose Livre comme l’air, une émission mensuelle produite par Véronique Macary, réalisée en prison, en partenariat avec l’association Lire pour en sortir. Pour faciliter la réinsertion des détenus, l’association organise des rencontres entre auteurs et lecteurs, au cours desquelles ils lisent, échangent et dissertent.



2020, année de l'innovation commerciale audio

Voici un florilège des innovations commerciales les plus significatives partagées par les acteurs du marché français lors des six dates du RadioTour 2019, qui donnent le ton de la tendance 2020. Cinq axes de travail : la publicité traditionnelle, la diversification, l'innovation technologique, les podcasts et la commercialisation digitale.