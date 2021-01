TDF victime d'un incendie sur son site de Limoges-Les Cars

Dès ce matin, TDF a rétabli la diffusion des cinq radios FM (France Inter, France Musique, France Culture, France Bleu Limousin et France Bleu Périgord) en couverture partielle. Pour y parvenir, TDF a mis en place des solutions provisoires et une diffusion des radios depuis d’autres émetteurs de TDF en un temps record. Les dégradations subies affectent toujours la disponibilité de l’ensemble des chaînes de la Télévision Numérique Terrestre (TNT). TDF condamne fermement cet acte violent et met tout en œuvre pour garantir, dans les meilleurs délais, le rétablissement des services nécessaires à l’information et à la communication de la population. Une cellule de crise est en place, en lien étroit avec l’ensemble des clients de TDF, radios, chaînes de télévision et opérateurs.