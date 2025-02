TDF maintient son excellence en développement durable

L'entreprise TDF affiche d'excellents résultats notamment sur le volet "social". Les aspects particulièrement salués incluent la qualité d'organisation de la gouvernance du Groupe, les engagements volontaires de TDF tels que le soutien au Pacte Mondial des Nations-Unies et les différentes politiques en vigueur et l'attention et la gestion portées à santé et à la sécurité.

Organisme d'évaluation des pratiques ESG des sociétés d'infrastructures immobilières, le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) compare et évalue chaque année les entreprises sur leur gestion des enjeux liés à l’ESG (sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).