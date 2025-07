Vers une radio britannique bas carbone avec la BBC

La BBC maintient son ambition d’atteindre le Net Zero d’ici 2030, une promesse formulée dès 2020. En 2024-2025, le rapport annuel confirme que cette trajectoire reste prioritaire. Le périmètre couvre les émissions directes et indirectes (Scopes 1, 2 et 3), incluant les consommations d’énergie des sites de diffusion, les déplacements professionnels et la chaîne d’approvisionnement.

Des efforts importants ont été réalisés sur la réduction des émissions carbone issues des opérations radio. En 2024-25, la BBC a notamment poursuivi l’optimisation énergétique de ses émetteurs et sites de production. Le rapport mentionne que des stations locales comme BBC Radio Wales ou BBC Radio Scotland ont engagé des audits internes pour ajuster leurs équipements, renforcer les économies d’énergie et réduire leur empreinte environnementale.