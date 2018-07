Sur Radio des Ballons, ça déménage !

C'est au 1 bis faubourg du Val d'Ajol que la station a installé son nouveau studio. Radio des Ballons propose en effet deux programmes complètement différents avec celui de la Haute-Moselle (98.8 et 105.9) basée au Thillot depuis 2009 et celui de Remiremont (101.8) depuis 2011. Un studio installé par PHF et dans cette maison de la communication est également installé Vosges loisirs vidéo qui propose une web télé : touteslesvosges.fr. Une coopération s'est engagée entre les deux organismes. Une campagne de promotion sur le thème "ça déménage" est réalisée. Les deux équipes sont dirigées par Raymond Dechez.