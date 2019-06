Sur OnlyHit J-Music, il n'y a pas que de la pop japonaise

C’est en faisant partageant sa radio sur des sites et forums liés à la culture japonaise que Vincent a pu faire grandir l’audience d’une radio qui… ne diffuse pas que de la pop japonaise. "Le but de OnlyHit J-Music est d’avoir essentiellement de la musique japonaise, mais pas que ! Je me base aussi beaucoup sur ce que les Japonais écoutent par ailleurs. Car ils n’écoutent pas que de la J-Pop ! C’est pourquoi il y a aussi des titres venant des US et d’un peu partout en Asie," détaille le jeune producteur.Un projet original à découvrir en cliquant ici.