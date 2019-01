Sur Mouv' "Rapophonie" : une émission internationale de rap francophone

Quatre médias du service public à destination des jeunes générations s’unissent pour lancer la première émission internationale sur le rap francophone, reposant sur une sélection des meilleurs titres de France métropolitaine et d’Outre-mer, de Suisse, de Belgique, du Canada et d’Afrique francophone. Rapophonie promet une programmation originale pointue, mixée en alternance par les DJs des quatre médias, dont DJ Serom pour Mouv’, Dj Vincz Lee pour Couleur 3 et DJ Rakim pour Tarmac, pour une expérience radiophonique unique dans le paysage audiovisuel.À travers cette nouvelle émission, Mouv’, ICI Musique, Couleur 3 et Tarmac portent les valeurs d’ouverture, de croisement des cultures et de diversité musicale du hip-hop francophone.