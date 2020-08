Sur Europe 1, Julian Bugier veut "mettre de la nuance et du temps long" dans l'actualité

Face aux réseaux sociaux et chaînes d’info en continu, "dont la course à l’audience favorise le parti pris idéologique rapide plutôt que le temps long - qui lui nécessite de l’écoute, une certaine intelligence et réflexion", Julian Bugier assure que le média radio permet de prendre du recul. Pour le vérifier, le premier rendez-vous est prévu ce lundi pour "deux heures tous les soirs" pendant lesquelles la rédaction "donnera à entendre cette nuance-là", promet le journaliste aux auditeurs