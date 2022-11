"Super Challenge Foot". : une boite de jeu avec RMC

Plus de 400 questions inédites sur l’histoire et le monde du football sont à découvrir dans cette édition. Ce jeu RMC propose trois niveaux de difficulté : "1ère mi-temps", "2ème mi-temps" et "3ème mi-temps". Les joueurs pourront jouer aussi bien en famille qu’entre amis, et ce quel que soit leur niveau de connaissances.

À l’approche du mondial et des fêtes de fin d’année, les auditeurs peuvent profiter de ce "Super Challenge Foot "pour devenir incollable sur le ballon rond...