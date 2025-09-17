La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

NuVoodoo cartographie les réseaux les plus puissants pour les radios €



Cette heatmap présente l’usage hebdomadaire des réseaux sociaux par les auditeurs P1 de différents formats musicaux, selon l’étude NuVoodoo Ratings Prospects Study 26. On observe que YouTube (87% au total) et Facebook (75%) dominent, avec des variations marquées selon les genres (ex. Hard Rock 96% YouTube, CCM 86% Facebook).
Cette heatmap présente l’usage hebdomadaire des réseaux sociaux par les auditeurs P1 de différents formats musicaux, selon l’étude NuVoodoo Ratings Prospects Study 26. On observe que YouTube (87% au total) et Facebook (75%) dominent, avec des variations marquées selon les genres (ex. Hard Rock 96% YouTube, CCM 86% Facebook).
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
Cette heatmap présente l’usage hebdomadaire des réseaux sociaux par les auditeurs P1 de différents formats musicaux, selon l’étude NuVoodoo Ratings Prospects Study 26. On observe que YouTube (87% au total) et Facebook (75%) dominent, avec des variations marquées selon les genres (ex. Hard Rock 96% YouTube, CCM 86% Facebook).
NuVoodoo cartographie les réseaux les plus puissants pour les radios
Rédigé le Mercredi 17 Septembre 2025

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication