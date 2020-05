Suisse : plus de 20 millions de francs pour les radios régionales

En Suisse, le Parlement fédéral a suivi les propositions des radios régionales et contre l’avis du Conseil fédéral, il a décidé en ce début de semaine dernière de soutenir fortement les médias par des subventions directes liées au droit d’urgence. Pour les radios régionales, cela signifie un soutien immédiat d’un peu plus de 20 millions de francs. Les TV régionales recevront 10 millions et la presse une vingtaine de millions sous la forme d’une aide à la distribution postale.

Les médias ont été reconnus comme faisant partie de l’infrastructure systémique critique. Ils jouent un rôle indispensable en temps de crise en informant et en accompagnant la population. Ils constituent l’épine dorsale de la démocratie directe helvétique.