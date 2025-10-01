La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 1 Octobre 2025 - 07:45

Les associations appellent à la mobilisation nationale du 11 octobre


Le Mouvement associatif, qui regroupe plus de 700 000 structures, appelle à une mobilisation nationale le 11 octobre 2025. Avec 20 millions de bénévoles et 1.8 million de salariés, le monde associatif alerte sur l’impact des coupes budgétaires, la baisse des subventions et les menaces pesant sur 150 000 emplois.



Selon Le Mouvement associatif, les associations jouent un rôle clé dans la vie de 67 millions de Français, qu’il s’agisse d’accès aux soins, à la culture, au sport, à l’éducation ou encore à la lutte contre la précarité et l’isolement. Pourtant, le secteur traverse une crise sans précédent. En 15 ans, la part des subventions publiques dans les budgets a reculé de 41%, et près d’un tiers des associations déclarent réduire leurs activités pour survivre.
Malgré l’inflation, la baisse des financements locaux, la fin des emplois aidés et la diminution du nombre de volontaires en service civique, environ 70 000 nouvelles associations continuent de se créer chaque année. Le Mouvement associatif souligne cette résilience mais alerte sur un risque de fragilisation profonde si la tendance se poursuit.


Un appel à la mobilisation nationale

Le Mouvement associatif rappelle que plus de 2.4 millions de personnes dépendent de l’aide alimentaire, tandis que 2 159 enfants dorment chaque soir dans la rue, dont 503 âgés de moins de trois ans. Le taux de pauvreté, en hausse pour la première fois depuis 1996, accentue la pression sur des associations aux moyens en baisse. Le budget 2025 pourrait mettre en danger plus de 150 000 salariés, ce que le Mouvement qualifie de "plan social silencieux".
Dans une lettre signée par sa présidente Claire Thoury, le Mouvement associatif appelle les bénévoles, adhérents, salariés et usagers à se mobiliser le 11 octobre, affirmant : "Ça ne tient plus !". L’objectif affiché est de rappeler aux pouvoirs publics que les associations ne sont pas un simple relais des services publics mais un maillon essentiel des solidarités et de la démocratie.


Une interpellation adressée aux décideur

Le communiqué insiste : "Affaiblir les associations n’a pas de sens. Elles sont des espaces puissants qui changent la vie des gens". Le Mouvement met en garde contre une mise en concurrence accrue des structures, une réduction des subventions et la poursuite du Contrat d’Engagement Républicain, considéré comme un signe de défiance de l’État envers les citoyens.

Tags : Associatives, catégorie A, radio associatives, radios locales, subventions



