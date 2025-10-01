Les associations appellent à la mobilisation nationale du 11 octobre

-
-
-
-
-
Selon Le Mouvement associatif, les associations jouent un rôle clé dans la vie de 67 millions de Français, qu’il s’agisse d’accès aux soins, à la culture, au sport, à l’éducation ou encore à la lutte contre la précarité et l’isolement. Pourtant, le secteur traverse une crise sans précédent. En 15 ans, la part des subventions publiques dans les budgets a reculé de 41%, et près d’un tiers des associations déclarent réduire leurs activités pour survivre.
Malgré l’inflation, la baisse des financements locaux, la fin des emplois aidés et la diminution du nombre de volontaires en service civique, environ 70 000 nouvelles associations continuent de se créer chaque année. Le Mouvement associatif souligne cette résilience mais alerte sur un risque de fragilisation profonde si la tendance se poursuit.
Un appel à la mobilisation nationale
Le Mouvement associatif rappelle que plus de 2.4 millions de personnes dépendent de l’aide alimentaire, tandis que 2 159 enfants dorment chaque soir dans la rue, dont 503 âgés de moins de trois ans. Le taux de pauvreté, en hausse pour la première fois depuis 1996, accentue la pression sur des associations aux moyens en baisse. Le budget 2025 pourrait mettre en danger plus de 150 000 salariés, ce que le Mouvement qualifie de "plan social silencieux".
Dans une lettre signée par sa présidente Claire Thoury, le Mouvement associatif appelle les bénévoles, adhérents, salariés et usagers à se mobiliser le 11 octobre, affirmant : "Ça ne tient plus !". L’objectif affiché est de rappeler aux pouvoirs publics que les associations ne sont pas un simple relais des services publics mais un maillon essentiel des solidarités et de la démocratie.