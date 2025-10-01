Les associations appellent à la mobilisation nationale du 11 octobre

Le Mouvement associatif rappelle que plus de 2.4 millions de personnes dépendent de l’aide alimentaire, tandis que 2 159 enfants dorment chaque soir dans la rue, dont 503 âgés de moins de trois ans. Le taux de pauvreté, en hausse pour la première fois depuis 1996, accentue la pression sur des associations aux moyens en baisse. Le budget 2025 pourrait mettre en danger plus de 150 000 salariés, ce que le Mouvement qualifie de "plan social silencieux".

Dans une lettre signée par sa présidente Claire Thoury, le Mouvement associatif appelle les bénévoles, adhérents, salariés et usagers à se mobiliser le 11 octobre, affirmant : "Ça ne tient plus !". L’objectif affiché est de rappeler aux pouvoirs publics que les associations ne sont pas un simple relais des services publics mais un maillon essentiel des solidarités et de la démocratie.

