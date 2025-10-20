La FRANF dénonce une coupe budgétaire menaçant 80% des emplois du secteur

Le FSER ne finance pas à lui seul les radios associatives, mais représente un levier essentiel qui contribue de 40 à 60% de leur budget. Chaque aide est attribuée après un examen rigoureux des dossiers, sur la base d’un investissement au service du lien social et de la communication de proximité.

Le communiqué rappelle que "le FSER constitue un socle sur lequel se développe l’économie globale des radios associatives. Si ce socle est détruit, tout s’effondre". La FRANF rappelle que les radios associatives, fortes de plus de quarante ans d’existence, ont bâti leur fonctionnement sur la sobriété, l’ingéniosité et le dévouement professionnel de leurs équipes.

Elles emploient des journalistes, des animateurs, des techniciens, mais aussi des éducateurs, travailleurs sociaux et formateurs qui œuvrent à l’insertion, à l’éducation aux médias et à la lutte contre toutes les discriminations. Leur disparition mettrait fin à un modèle radiophonique unique, au service du lien social et de la démocratie locale.