Succès pour "Craignos", la nouvelle websérie de Mouv’

Mouv’ a lancé Craignos , sa nouvelle série vidéo, fin décembre à l’occasion des fêtes de fin d’année. Les six épisodes, dévoilés un jour sur deux, ont tenu sa communauté d’internautes en haleine durant 10 jours et ont rapidement dépassé le million de vues. Ernesto, le protagoniste principal de la série, incarné par Jean-Pascal Zadi, ainsi que ses acolytes, ont suscité beaucoup d’enthousiasme et d’engagement de la part des internautes. Cette série contribue aux résultats de Mouv’ sur le numérique en décembre 2018, deux mois après le lancement de sa nouvelle offre digitale. La chaîne affiche des records historiques en décembre avec 2.1 millions de visites sur mouv.fr et 8.8 millions de vidéos vues, soit près de trois fois plus qu’il y a un an