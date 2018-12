Mouv’ dévoile "Craignos", une nouvelle websérie

Ernesto, jeune chômeur invétéré sans histoire, vit avec sa copine Rose dans une petite ville tranquille de région parisienne. Il égare malencontreusement un sac contenant 100.000 euros que lui a confié son ami d’enfance, Joe, à la veille de son incarcération. Il lui reste six mois pour reconstituer le butin avant la libération de l’impitoyable Joe. Accompagné par ses deux meilleurs amis Tito et Sam, ils se voient précipités dans une course contre la montre effrénée, oscillant entre grands coups et petites escroqueries, pour restituer à temps la somme. Craignos se construit autour de la vie d’un quartier de classe moyenne. Certains de ses résidents interviennent de manière récurrente dans la narration. Ils sont rejoints par des invités "surprises", artistes ou personnalités médiatiques, dont Julien Cazarre, Rachid Djaïdani, Bun Hay Mean, Francis Kuntz et Mac Tyer.