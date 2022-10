SoundCast accélère son développement international

SoundCast est une start up française qui a développé une suite de solutions technologiques pour permettre de délivrer des campagnes audio sur l’ensemble des devices (mobile, tablettes, desktop, tv et enceintes connectées) et contenus (live radio et podcast). Cette gamme complète de services technologiques (SSP et Adserver propriétaires) permet aux éditeurs audio de monétiser leurs inventaires en toute transparence et de manière automatisé sur les plates-formes d’achat. SoundCast exerce désormais son activité partout en Europe et compte une vingtaine de collaborateurs.