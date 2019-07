Skyrock lance une radio pour les militaires

Skyrock PLM est une mobiradio, c’est-à-dire une radio IP disponible sur l’appli mobile Skyrock où elle vient rejoindre les 10 autres mobiradios de l’application. Elle est également accessible sur le web et sur diverses plateformes. Le flux IP peut être distribué et retransmis par tous moyens, dans le monde entier. Skyrock PLM est un programme 24/24, 7/7. Sa programmation musicale est urbaine avec deux émissions principales : une matinale d’actualité générale et militaire et une soirée de dédicaces et de messages personnels par et à destination des militaires. cette station IP reçoit les informations, les intervenants et les invités en coordination avec le ministère des Armées. Un Comité de Pilotage réunissant Skyrock et les parties prenantes du ministère assure le lien et le partenariat.