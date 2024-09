Skol : une nouvelle saison de formation

C’est la rentrée à la Skol. Et, il est encore temps de s'inscrire à la prochaine promotion. Les inscriptions pour cette promotion 2025 ont débuté le 1er juillet 2024 et se termineront le 30 septembre. Par ailleurs, les coûts de formation peuvent être intégralement pris en charge par la Région Bretagne dans le cadre de QUALIF Emploi pour les personnes en recherche d’emploi. La Région Bretagne peut attribuer en complément une aide financière pour couvrir une partie des frais liés à la formation (transport, restauration...).

Tous les candidats seront invités à une réunion collective le 9 octobre à Rennes. À partir du 14 octobre et jusqu’au 24 octobre 2024, les personnes présélectionnées seront invitées à un entretien individuel. Enfin, un choix final de 14 personnes sera effectué à la fin du mois d'octobre.