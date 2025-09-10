La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 10 Septembre 2025 - 11:30

Siham Mineur rejoint la gouvernance nationale de la CNRA


La Confédération Nationale des Radios Associatives (CNRA) annonce l’arrivée de Siham Mineur en tant que nouvelle co-présidente. Elle rejoint le quatuor de présidence aux côtés de Jean-Marc Courrèges-Cénac, Farid Boulacel et Jean-Yves Breteau, renforçant ainsi la collégialité et l’horizontalité de l’organisation.


Siham Mineur rejoint la gouvernance nationale de la CNRA

Coordinatrice d’antenne de Radio Escapades depuis plus de 10 ans, Siham Mineur est une figure reconnue du paysage radiophonique associatif. Co-présidente de l’Assemblée Régionale des Radios Associatives d’Occitanie qui fédère près de 80 radios locales, elle est aussi représentante de la CNRA à la commission du FSER depuis 2019 et s’investit pour défendre et consolider les financements des radios non-commerciales.
Membre du jury de l’aide sélective aux autrices et auteurs de podcasts et création radiophonique au ministère de la Culture de 2021 à 2024, elle lutte pour une meilleure reconnaissante de la création sonore. Nommée chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2022, elle incarne "la reconnaissance institutionnelle de l’action culturelle portée par les radios associatives" indique la CNRA.

Forte de cette expérience, Siham Mineur souhaite poursuivre et amplifier la mission de la CNRA : "Les radios associatives sont indispensables à leurs territoires : elles soutiennent les acteurs culturels, le tissu associatif, l’économie locale, et accompagnent les jeunes à travers des ateliers d’éducation aux médias. Ses radios de proximité ne courent pas après l’audience mais donnent la parole aux communautés qu’elles font vivre et entendre au quotidien".
Cette nomination s’inscrit dans "une volonté de renouvellement de génération, gage de vitalité et de créativité pour l’avenir des radios associatives. Dans un contexte de crises multiples, Siham Mineur réaffirme la nécessité de faire entendre des voix indépendantes, innovantes et proches des citoyens" précise la confédération.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


