Sidonie Guénin est nommée à la direction de la réhabilitation de Radio France

Sidonie Guénin aura la responsabilité de l’ensemble du programme de réhabilitation de la Maison de la radio et garantira la sécurisation et l’achèvement des travaux. Elle aura plus particulièrement pour mission d’encadrer les projets en cours de programmation et d’étude, notamment le projet des studios moyens.