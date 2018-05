Sibyle Veil a présenté les grands axes de son projet stratégique

Le programme stratégique propose de "repenser l’accès à la richesse et à la diversité de ses programmes à l’ère numérique en s’adaptant aux nouveaux usages liés aux nouvelles technologies", de "repenser les missions de service public de Radio France à l’heure de la convergence des médias" et "d'accompagner la transformation de l’entreprise et l’évolution des métiers". Sur ce dernier point, "deux chantiers importants seront conduits à partir de l’automne 2018 : l’évolution des métiers et la stratégie de formation des collaborateurs pour adapter leurs compétences aux nouveaux enjeux liés au numérique". Jeudi dernier, Sibyle Veil a annoncé "des ateliers de concertation associant l’ensemble des collaborateurs seront lancés d’ici l’été 2018 sur les nouvelles offres et les nouveaux métiers. Ces réflexions devront porter sur les nouveaux contenus et la manière de les créer".