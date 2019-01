Semaine des radios associatives en Pays de la Loire

Durant 7 jours, les radios associatives de la région Pays de la Loire ont donc décidé de s‘associer et de proposer un grand nombre de rendez-vous : portes ouvertes, émissions spéciales, ateliers radio et émission en public. Des émissions spéciales sont prévues sur Fidélité Mayenne, Jade FM, L’Autre Radio, RCF Sarthe et sur RCF Vendée. Euradio ouvrira ses portes aux auditeurs le samedi 16 février de 10h à 18h au 19 rue Jeanne d’Arc à Nantes alors que Radio G! ouvrira les sienne le lendemain de 10h à 12h au 3 rue de la rame à Angers. Par ailleurs, RCF Vendée organisera le mardi 5 février, un atelier radio avec le collège/lycée Sainte-Ursule à Luçon. Tout comme SUN à Nantes qui, le 16 février, proposera à 10h et 14h, un atelier d’initiation à la radio pour les enfants à Nantes et Cholet.Programme complet ICI