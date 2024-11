Santa invitée du "Matin Alouette" ce 19 novembre

Ce mardi 19 novembre, Alouette accueille Santa dans ses studios pour un moment privilégié avec ses auditeurs. De 7h à 9h, la chanteuse abordera la création de son premier album solo, son expérience des festivals et ses projets à venir. L'émission sera également l’occasion pour Santa de présenter un live de l’un de ses morceaux phares. Les auditeurs d'Alouette auront la chance d'interagir directement avec l'artiste. En effet, des questions posées via les réseaux sociaux de la station seront intégrées à l’émission, renforçant l'engagement et la proximité entre Santa et son public.

En complément de l’émission, Alouette propose un jeu-concours qui permet à une dizaine d’auditeurs privilégiés de rencontrer Santa après l’émission. Pour participer, il suffit de s’inscrire sur le site officiel de la radio.