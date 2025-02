SUN propose une immersion dans ses studios à Nantes, Cholet et Saint-Nazaire

Pour SUN Cholet, cette journée portes ouvertes marque aussi l’inauguration des nouveaux studios situés au 58 rue Saint-Bonaventure. Comme à Saint-Nazaire, des ateliers radio pour enfants auront lieu à 10h et 11h (sur inscription), et des visites seront proposées toute la matinée. En ouvrant ses portes au public, SUN souhaite partager son savoir-faire et encourager la participation des auditeurs à ses projets radiophoniques. Une opportunité idéale pour celles et ceux qui rêvent de prendre le micro ou d’explorer l’envers du décor d’une radio locale dynamique et engagée.